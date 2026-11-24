Президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда официально вступил в должность на очередной пятилетний срок, обозначив курс на использование увеличенного финансового потенциала организации для углубления трансграничного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на АБР, главным стратегическим вектором деятельности на предстоящие пять лет определена концепция "Один регион - одно общее будущее". Она направлена на укрепление экономической устойчивости региона через расширение кооперации в области энергетики, торговли и цифровой инфраструктуры, а также на повышение эффективности деятельности самого банка.

"Мы должны сблизить наши экономики, чтобы обеспечить доступной электроэнергией еще миллионы людей, открыть новые возможности для бизнеса, повысить устойчивость и укрепить защиту от предстоящих потрясений", - цитируются в сообщении слова М.Канды.

По итогам 2025 года АБР выделил рекордную сумму на цели развития - 44 млрд долларов США, из которых 29,3 млрд долларов США составили собственные средства банка, а 14,7 млрд долларов США были привлечены через механизмы софинансирования. Помимо этого, в период руководства М.Канды была утверждена первая за 60-летнюю историю учреждения поправка в устав АБР, благодаря которой годовой объем финансирования увеличился на 50% - до более чем 36 млрд долларов США - без необходимости привлечения дополнительного капитала от акционеров. Расширенные финансовые ресурсы предполагается направить на масштабные региональные инициативы.

В частности, в мае АБР анонсировал планы по мобилизации 70 млрд долларов США к 2035 году в целях интеграции энергосистем и цифровых сетей. Из указанной суммы 50 млрд долларов США предусмотрены для Паназиатской инициативы по развитию электросетей, которая затронет 200 млн человек, а 20 млрд долларов США - для Азиатско-Тихоокеанской цифровой магистрали, призванной улучшить связь для 650 млн человек, в том числе обеспечить доступ к широкополосному интернету 200 млн новых пользователей. Банк также ставит задачу к 2030 году четырехкратно нарастить объем кредитования частного сектора, объединяя собственные ресурсы с вложениями партнеров.

В 2025 году финансирование частных инвестиций через АБР достигло 9,5 млрд долларов США по сравнению с 6,8 млрд долларов США годом ранее. Предполагается, что свыше 40% проектов банка в государственном секторе также будут содействовать развитию частного предпринимательства.

М.Канда стал 11-м президентом АБР 24 февраля 2025 года. До этого назначения он занимал пост заместителя министра финансов Японии по международным вопросам, а также выполнял функции специального советника премьер-министра и министра финансов страны. АБР был создан в 1966 году, его акционерами выступают 69 государств, 50 из которых находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.