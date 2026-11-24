Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 24 ноября отправится в Закарпатье (Украина), где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом Мадьяр сообщил на своей странице в соцсети "X".

По его словам, вместе с главой МИД Анитой Орбан он посетит несколько венгерских учреждений в регионе. Он также встретится с представителями венгерской общины Закарпатья.

"Это первый визит премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года", - отметил Мадьяр.