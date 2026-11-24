Мадьяр и Орбан посетят Украину для переговоров с Зеленским
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 14:05
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 24 ноября отправится в Закарпатье (Украина), где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом Мадьяр сообщил на своей странице в соцсети "X".
По его словам, вместе с главой МИД Анитой Орбан он посетит несколько венгерских учреждений в регионе. Он также встретится с представителями венгерской общины Закарпатья.
"Это первый визит премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года", - отметил Мадьяр.
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