Организация "Единая нейтральная Грузия" считает, что внешнеполитическая стратегия страны должна основываться прежде всего на защите национальных интересов, суверенитета, безопасности и экономического развития.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении организации.

Заявление было распространено на фоне обсуждения в Европейском союзе (ЕС) возможности введения 10-летнего испытательного срока для новых государств-членов и приостановления их права голоса в определенных случаях.

"Единая нейтральная Грузия" заявляет, что в свете этой инициативы необходимо вновь обсудить дальнейший выбор Грузии в вопросе европейской интеграции и ее внешнеполитические приоритеты.

В заявлении подчеркивается, что Грузии важно учитывать свои национальные интересы в вопросе вступления в Европейский союз. Отмечается, что правительство Грузии неоднократно заявляло, что страна должна вступить в ЕС с достоинством, а такой подход подразумевает возможность для государства принимать суверенные решения, сохранять национальную идентичность, обеспечивать благополучие и безопасность граждан.

По мнению организации, новые условия вступления в Европейский союз, в том числе инициативы, предусматривающие возможное введение испытательного срока для стран-кандидатов и ограничение их права голоса, требуют обсуждения дальнейших внешнеполитических приоритетов Грузии.

В заявлении содержится призыв к широкой общественно-политической дискуссии о будущем внешней политики Грузии, ее национальных интересах и модели постоянного нейтралитета.