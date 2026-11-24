Посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке принял участие в армяно-германских консультациях, состоявшихся в Ереване, в ходе которых обсуждались региональные процессы и отношения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, встреча состоялась с участием заместителя министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваана Костаняна, политического директора по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Никласа Вагнера, а также послов Германии в Армении и Грузии.

Стороны обменялись мнениями о последних региональных событиях и отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, обсуждались перспективы развития торгово-экономических связей, расширения двустороннего сотрудничества, укрепления энергетической безопасности и диверсификации источников энергии.

Костанян также представил ход реализации проекта TRIPP.