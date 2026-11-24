Очередное изобретение сотрудника кафедры общей хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессора Новруза Гаджиева и его коллег получило патент.

Как сообщает Report, Евразийская патентная организация выдала патент на изобретение авторов под названием "Способ прогнозирования раннего рецидива гастродуоденальных кровотечений язвенного происхождения".

Новый метод позволяет прогнозировать вероятность повторного возникновения остановленного кровотечения на ранней стадии при гастродуоденальных кровотечениях. Это создает условия для своевременного выбора правильной тактики лечения, проведения при необходимости превентивного хирургического вмешательства, улучшения результатов лечения и снижения смертности.

Отметим, что за последние два года авторы получили шестой патент от Евразийской патентной организации.

Кроме того, за последние два года авторы опубликовали в международных научных журналах, входящих в базу Scopus, одну научную статью уровня Q1, три статьи уровня Q3 и одну статью уровня Q4.

Профессор Новруз Гаджиев является автором около 500 научных работ, 8 изобретений и патентов, 3 рационализаторских предложений, одной монографии и двух учебников.