Два нефтяных танкера загорелись и потеряли ход после подрыва на минах в восточной части Ормузского пролива утром 24 ноября.

Как передает Report, об этом сообщают иранские новостные сайты со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил (ВМС) Ирана.

По заявлению иранских военных, танкеры отключили системы опознавания и навигации перед входом в зону, которую Тегеран объявил закрытой для судоходства.

Названия судов и сведения о состоянии экипажей в сообщении не приводятся.