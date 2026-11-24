ВМС Ирана сообщили о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 13:53
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Два нефтяных танкера загорелись и потеряли ход после подрыва на минах в восточной части Ормузского пролива утром 24 ноября.
Как передает Report, об этом сообщают иранские новостные сайты со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил (ВМС) Ирана.
По заявлению иранских военных, танкеры отключили системы опознавания и навигации перед входом в зону, которую Тегеран объявил закрытой для судоходства.
Названия судов и сведения о состоянии экипажей в сообщении не приводятся.
Hörmüz boğazında minaya düşən iki tankerdə yanğın başlayıb
Iranian Navy says two tankers hit mines in Strait of Hormuz
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