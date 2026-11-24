Hörmüz boğazında minaya düşən iki tankerdə yanğın başlayıb
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 13:58
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Hörmüz boğazının şərq hissəsində noyabrın 24-ü səhər saatlarında 2 neft tankeri minaya düşdükdən sonra alışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
İran hərbçilərinin bəyanatına görə, tankerlər Tehranın gəmiçilik üçün qapalı elan etdiyi zonaya daxil olmazdan əvvəl tanınma və naviqasiya sistemlərini söndürüblər.
Məlumatda gəmilərin adları və heyət üzvlərinin vəziyyəti barədə məlumat verilmir.
ВМС Ирана сообщили о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
Iranian Navy says two tankers hit mines in Strait of Hormuz
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