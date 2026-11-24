Almaniyanın Bakıdakı səfiri İrəvanda regional prosesləri müzakirə edib
- 24 noyabr, 2026
- 14:05
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Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dirk Lölke İrəvanda keçirilən erməni-alman məsləhətləşmələrdə regional proseslər və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, görüş xarici işlər və beynəlxalq ticarət nazirinin müavini Vaan Kostanyanın, Almaniya XİN-in Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə siyasi direktoru Niklas Vaqnerin, həmçinin Almaniyanın Ermənistan və Gürcüstandakı səfirlərinin iştirakı ilə keçirilib.
Tərəflər son regional hadisələr və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Bundan əlavə, ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafı, ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi, enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi perspektivləri müzakirə olunub.
Kostanyan həmçinin TRIPP layihəsinin icra gedişatını təqdim edib.