Milli Məclisin növbəti plenar iclası noyabrın 27-də keçiriləcək
Milli Məclis
- 24 noyabr, 2026
- 13:45
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Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası noyabrın 27-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının yekununda məlumat verib.
O, iclasın gündəliyi haqqında məlumat veriləcəyini bildirib.
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