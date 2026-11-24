Milli Məclis məhkəmə eksperti olmaq istəyən şəxslərin ixtisas uyğunluğu tələbini ilk oxunuşda qəbul edib
- 24 noyabr, 2026
- 13:40
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Milli Məclisdə məhkəmə eksperti olmaq istəyən şəxslərin ali təhsil ixtisasının fəaliyyət göstərəcəkləri ekspertiza sahəsinə uyğun olması tələbi müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında" qanuna təklif olunan dəyişiklik parlamentin bugünkü plenar iclasında ilk oxunuşda qəbul olunub.
Layihəyə əsasən, qanunun məhkəmə ekspertlərinə dair tələbləri müəyyən edən müddəasına dəyişiklik edilərək, ekspert olmaq istəyən şəxsin xüsusi biliklərinin müvafiq məhkəmə eksperti ixtisası üzrə olması şərti təsbit edilir.
Həmçinin hər bir məhkəmə eksperti ixtisası üzrə fəaliyyət göstərmək üçün tələb olunan ali təhsil ixtisaslarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən siyahı əsasında müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, bu məsələ Prezidentin 2025-ci il 11 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiya"da da əksini tapıb.
Bundan başqa, qanunun müvafiq maddəsində "məhkəmə ekspertizası ixtisası" ifadəsinin "məhkəmə eksperti ixtisası" ilə əvəzlənməsi, bununla da terminologiyanın dəqiqləşdirilməsi təklif olunur.
Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.