Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 ноября
Внутренняя политика
- 24 ноября, 2026
- 13:46
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Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 ноября.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего заседания парламента.
По ее словам, депутатам будет представлена повестка следующего заседания.
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