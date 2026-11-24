Норвежская энергетическая компания Equinor заключила долгосрочный контракт на поставки природного газа германской компании VNG до конца 2044 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Equinor.

"Equinor будет поставлять природный газ германской компании VNG до конца 2044 года. 18-летний контракт станет самым длительным после соглашения 1986 года [между Equinor и консорциумом западногерманских компаний]", - говорится в сообщении.

Поставки начнутся 1 января 2027 года, газ будет поставляться на Trading Hub Europe. В рамках договора норвежская компания будет поставлять до 1,4 млрд куб. м природного газа импортеру из германской федеральной земли Саксония.

Соглашение подписали глава Equinor Андерс Опедал и гендиректор VNG AG Ульф Хайтмюллер.