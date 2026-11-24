В Сумгайытском промпарке будут производить теплоизоляционные стеклопакеты
Промышленность
- 24 ноября, 2026
- 13:05
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В Сумгайытском промышленном парке планируется ежегодно перерабатывать 1,59 млн квадратных метров листового стекла: закалять его, ламинировать и изготавливать из него теплоизоляционные стеклопакеты (IGU).
Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон.
По информации агентства, ООО "Azerfloat Processing" получило статус резидента парка. Инвестиционная стоимость проекта составляет 18 млн манатов.
В Сумгайытском промышленном парке, крупнейшем на Южном Кавказе, в настоящее время зарегистрировано 46 резидентов. На сегодняшний день резиденты инвестировали в парк более 5,6 млрд манатов, создав более 6,4 тыс. рабочих мест.
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