HSBC, J.P. Morgan и StoneX провели первые сделки с использованием долевых прав на золото
- 24 ноября, 2026
- 12:46
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Крупные банки HSBC, JP Morgan и StoneX провели первые сделки с использованием долевых прав (PGI) на оптовом рынке золота.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного золотого совета (WGC).
"HSBC, JP Morgan и StoneX впервые совершили сделки, провели расчеты и использовали объединенные золотые активы в качестве залога в действующих, юридически обязывающих сделках на оптовом рынке. Эти пилотные транзакции знаменуют собой важный шаг на пути к новому способу владения, передачи и использования золота институциональными инвесторами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что компания ICE Benchmark Administration (IBA) выступила в качестве оператора, а компания Baton Systems - в качестве поставщика технологий.
В этой системе право собственности на физическое золото, хранящееся отдельно от других активов, оформляется и передается в электронной форме посредством PGI.
"Физические золотые слитки Loco London весом 400 унций были размещены в экосистеме Wholesale Digital Gold, и были созданы PGI, что дало участникам право собственности на объединенное золото. После завершения транзакций золото было выведено из экосистемы, завершив полный жизненный цикл", - отмечает WGC.