Крупные банки HSBC, JP Morgan и StoneX провели первые сделки с использованием долевых прав (PGI) на оптовом рынке золота.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного золотого совета (WGC).

"HSBC, JP Morgan и StoneX впервые совершили сделки, провели расчеты и использовали объединенные золотые активы в качестве залога в действующих, юридически обязывающих сделках на оптовом рынке. Эти пилотные транзакции знаменуют собой важный шаг на пути к новому способу владения, передачи и использования золота институциональными инвесторами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания ICE Benchmark Administration (IBA) выступила в качестве оператора, а компания Baton Systems - в качестве поставщика технологий.

В этой системе право собственности на физическое золото, хранящееся отдельно от других активов, оформляется и передается в электронной форме посредством PGI.

"Физические золотые слитки Loco London весом 400 унций были размещены в экосистеме Wholesale Digital Gold, и были созданы PGI, что дало участникам право собственности на объединенное золото. После завершения транзакций золото было выведено из экосистемы, завершив полный жизненный цикл", - отмечает WGC.