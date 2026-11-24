24 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.

Как сообщает Report, отметив, что Азербайджан и Монтенегро на протяжении многих лет являются друзьями и партнерами, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что между двумя странами сложились отношения высокого уровня.

Глава государства сообщил, что в следующем году президент Монтенегро совершит официальный визит в нашу страну. Он подчеркнул, что все это свидетельствует о положительной динамике в развитии связей в политической, экономической, инвестиционной и многих других сферах, а также о достижении хороших результатов.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит премьер-министра будет успешным и внесет важный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворение пребыванием в Баку, премьер-министр Милойко Спаич, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан и Монтенегро на протяжении длительного времени являются друзьями и партнерами в различных форматах. Отметив заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном, гость сказал, что отношения между нашими странами имеют хорошие перспективы.

Милойко Спаич поздравил главу государства с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе. Он подчеркнул, что наша страна и впредь будет продолжать усилия для укрепления мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр сказал, что Азербайджан осуществляет крупные инвестиции в Монтенегро, подчеркнул их положительное влияние на экономику страны.

На встрече также было отмечено наличие возможностей для дальнейшего расширения инвестиционных проектов, реализуемых Азербайджаном в Монтенегро.

Коснувшись вопроса взаимного туристического потока, Милойко Спаич отметил, что многочисленные азербайджанские туристы чувствуют себя комфортно в Монтенегро, а туристы из Монтенегро – в Азербайджане.

Гость выразил признательность главе государства за все это.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с инфраструктурными проектами, энергоснабжением, сотрудничеством в рамках международных организаций.