Президент Монтенегро посетит Азербайджан в 2027 году
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 12:41
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Президент Монтенегро Яков Милатович в 2027 году совершит официальный визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.
Глава государства отметил, что Азербайджан и Монтенегро на протяжении многих лет являются друзьями и партнерами, а между двумя странами сложились отношения высокого уровня.
Он подчеркнул, что все это свидетельствует о положительной динамике в развитии связей в политической, экономической, инвестиционной и многих других сферах, а также о достижении хороших результатов.
Monteneqro Prezidenti gələn il Azərbaycana səfər edəcək
President of Montenegro to visit Azerbaijan next year
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