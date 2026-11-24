Президент Монтенегро Яков Милатович в 2027 году совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Монтенегро Милойко Спаичем.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Монтенегро на протяжении многих лет являются друзьями и партнерами, а между двумя странами сложились отношения высокого уровня.

Он подчеркнул, что все это свидетельствует о положительной динамике в развитии связей в политической, экономической, инвестиционной и многих других сферах, а также о достижении хороших результатов.