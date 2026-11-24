Установление устойчивого мира на Южном Кавказе превратило этот регион в пространство, имеющее важное стратегическое значение с точки зрения международных транспортных коридоров и экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Международного Кавказского конгресса.

Глава государства отметил, что реализуемый в настоящее время по инициативе Азербайджана Зангезурский коридор не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и послужит расширению наших прямых сухопутных транспортных связей с Турцией, увеличению возможностей Среднего коридора, развитию международных торгово-логистических связей, а в более широком смысле - возрождению исторического Шелкового пути:

"Убежден, что Международный Кавказский конгресс станет важной платформой для обсуждения перспектив развития нашего региона, возможностей восстановления Шелкового пути, внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности, взаимного доверия и обеспечение устойчивого развития в регионе".