Президент Азербайджанской Республики направил обращение участникам Международного Кавказского конгресса.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Сердечно приветствую вас по случаю начала работы Международного Кавказского конгресса на тему "Возрождение Шелкового пути", организованного Ыгдырским университетом.

Расположенный на протяжении всей истории на важных торговых путях, Ыгдыр и сегодня сохраняет свое выгодное географическое положение, продолжая вносить вклад в развитие регионального сотрудничества. Непосредственное соседство Ыгдыра с Нахчываном, исторически сложившиеся тесные контакты между регионами, а также взаимная симпатия еще больше сближают наши братские народы, способствуя укреплению азербайджано-турецкого сотрудничества и региональной связанности.

Азербайджано-турецкие отношения, основанные на общих корнях и братстве, с подписанием исторической Шушинской декларации поднялись на самую высокую ступень – уровень союзничества. С гордостью можем отметить, что масштабные проекты, совместно реализуемые нашими странами, которые благодаря своему выгодному географическому положению играют роль моста между Европой и Азией, коренным образом изменили транспортную, энергетическую и коммуникационную карту Южного Кавказа и всего Евразийского региона в целом.

Установление устойчивого мира на Южном Кавказе превратило этот регион в пространство, имеющее важное стратегическое значение с точки зрения международных транспортных коридоров и экономического сотрудничества. Реализуемый в настоящее время по инициативе Азербайджана Зангезурский коридор не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и послужит расширению наших прямых сухопутных транспортных связей с Турцией, увеличению возможностей Среднего коридора, развитию международных торгово-логистических связей, а в более широком смысле – возрождению исторического Шелкового пути.

Убежден, что Международный Кавказский конгресс станет важной платформой для обсуждения перспектив развития нашего региона, возможностей восстановления Шелкового пути, внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности, взаимного доверия и обеспечение устойчивого развития в регионе.

Желаю всем участникам плодотворных дискуссий и успехов в работе мероприятия".