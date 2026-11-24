В Баку и на Абшеронском полуострове 25 ноября, начиная с дневных часов, местами ожидаются дожди, переменная облачность.

Как сообщает Report, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, ожидаются осадки с перерывами, в горных районах - снег. Местами возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы. Ночью и утром местами будет временами наблюдаться туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 12-15° тепла, в горах ночью - 0-3° тепла, днем - 3-5° тепла.