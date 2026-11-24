Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на сайт Yerevan.Today, главреда сайта Севака Акопяна и пресс-клуб "Айели" ("Зеркало").

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, информация опубликована на сайте судебно-правовой информации Datalex.

Пашинян требует от ООО "Медиа плюс" (владелец Yerevan.Today) и Акопяна опровержения утверждений о "грабеже высокого уровня" и "коррупции высокого порядка". От пресс-клуба "Айели" ("Зеркало"), которое распространило эти утверждения, премьер также добивается опровержения.

Помимо этого, в иске содержится требование взыскать с ответчиков 4 млн драмов ($11 тыс.) в качестве денежной компенсации за причиненный нематериальный ущерб.