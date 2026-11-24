Кобахидзе: 10-летний испытательный срок обесценивает членство в ЕС
В регионе
- 24 ноября, 2026
- 12:49
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал инициативу о введении 10-летнего испытательного срока для новых членов Европейского союза (ЕС).
Как сообщает грузинское бюро Report, он заявил об этом, комментируя предложение послов ЕС.
По словам Кобахидзе, такая мера существенно снижает ценность и смысл членства в Евросоюзе.
"10-летний испытательный срок означает полное обесценивание членства в ЕС. Это показывает, что европейская бюрократия действует не в соответствии с объективными интересами Евросоюза. Иного объяснения такой девальвации членства нет", - отметил премьер-министр.
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Кобахидзе: 10-летний испытательный срок обесценивает членство в ЕСВ регионе