Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал инициативу о введении 10-летнего испытательного срока для новых членов Европейского союза (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, он заявил об этом, комментируя предложение послов ЕС.

По словам Кобахидзе, такая мера существенно снижает ценность и смысл членства в Евросоюзе.

"10-летний испытательный срок означает полное обесценивание членства в ЕС. Это показывает, что европейская бюрократия действует не в соответствии с объективными интересами Евросоюза. Иного объяснения такой девальвации членства нет", - отметил премьер-министр.