Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение
Инфраструктура
- 24 ноября, 2026
- 13:02
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Центр управления движением судов предупредил суда о ветреной погоде.
Об этом Report сообщили в Государственном морском и портовом агентстве.
Согласно предупреждению, ветреные погодные условия, наблюдаемые с сегодняшнего дня в акватории Каспийского моря, продолжатся до 25 ноября.
25 ноября в течение дня будет наблюдаться северо-западный и северный ветер.
Скорость ветра в Каспийском море достигнет 18-23 м/с, временами усилится до 25-28 м/с, а в открытой акватории - до 30 м/с.
Высота волн достигнет 2,5-3,5 м, а при дальнейшем развитии - 4-6 м.
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib
Storm warning issued for ships in Caspian Sea
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