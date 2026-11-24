В парижском метро разместили 300 плакатов с предложением переехать на постоянное жительство в Новую Каледонию, в свою очередь, сторонники независимости канаков требуют немедленно прекратить кампанию.

Как сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ), кампанию начала глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес.

По данным БИГ, провинцией руководят профранцузские силы, пользующиеся поддержкой властей Франции. К французским гражданам обратились с лозунгами "Измените свою жизнь, не меняя страны" и "Маленькая Франция в Тихом океане".

Бакес объяснила инициативу экономическим кризисом в Новой Каледонии и финансовыми трудностями ее пенсионной системы. В первую очередь власти провинции рассчитывают привлечь из Франции пенсионеров с высокими доходами, а затем - специалистов разных профессий и предпринимателей.

По данным БИГ, кампанию поддерживает официальный Париж. В группе назвали Бакес одной из ключевых фигур неоколониальной политики Эмманюэля Макрона в Новой Каледонии.

Представители Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) отмечают, что кампания на самом деле является продолжением французской политики переселения. По их словам, массовый переезд жителей Франции в Новую Каледонию, начавшийся в XIX веке и принявший особенно широкие масштабы в 1970-е годы, привел к тому, что канаки оказались в меньшинстве на своей исторической земле.

Во фронте напомнили, что в 1972 году тогдашний премьер-министр Франции Пьер Мессмер поощрял массовое переселение французов в Новую Каледонию, стремясь ослабить борьбу коренного народа за независимость.

Сторонники независимости считают, что власти Франции и их местные союзники пытаются продолжить эту политику в новой форме. В FLNKS предупредили, что новый приток переселенцев может еще больше сократить долю канаков в населении Новой Каледонии и усугубить нехватку жилья, с которой уже сталкиваются местные жители.

Кампанию раскритиковали и в самой Франции. Депутат Национального собрания Бастьен Лашо назвал ее попыткой колонизации путем переселения.

По мнению аналитиков, оценку которых приводит БИГ, пока продолжаются споры о будущем политическом статусе Новой Каледонии, французские власти используют экономические аргументы для оправдания инициативы, которая ставит под угрозу право канакского народа на самоопределение.