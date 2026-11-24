Учащийся Техническом училище (после 8-го класса) в городе Крагуевац (Сербия) устроил стрельбу, в результате чего два человека ранены.

Как передает Report, об этом сообщают сербские медиа.

"В Технической школе в Крагуеваце сегодня утром произошла стрельба, в результате которого пострадали два человека: один получил ранение от огнестрельного оружия, а другой - от осколков стекла. 17-летний нападавший задержан", - говорится в сообщении.