В Сербии ученик устроил стрельбу в училище, двое ранены
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 13:05
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Учащийся Техническом училище (после 8-го класса) в городе Крагуевац (Сербия) устроил стрельбу, в результате чего два человека ранены.
Как передает Report, об этом сообщают сербские медиа.
"В Технической школе в Крагуеваце сегодня утром произошла стрельба, в результате которого пострадали два человека: один получил ранение от огнестрельного оружия, а другой - от осколков стекла. 17-летний нападавший задержан", - говорится в сообщении.
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