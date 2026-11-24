В январе-октябре 2026 года по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 161,143 млн баррелей нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.

Согласно данным, это на 11,645 млн баррелей или 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В октябре через трубопровод транспортировано 17,172 млн баррелей нефти, что на 571 тыс. баррелей или 3,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Напомним, что в 2025 году по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.