По БТД через Турцию транспортирован 161 млн баррелей нефти
Энергетика
- 24 ноября, 2026
- 13:05
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В январе-октябре 2026 года по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 161,143 млн баррелей нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.
Согласно данным, это на 11,645 млн баррелей или 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В октябре через трубопровод транспортировано 17,172 млн баррелей нефти, что на 571 тыс. баррелей или 3,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.
Напомним, что в 2025 году по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.
Türkiyə ərazisi ilə 10 ayda 161 milyon bareldən çox BTC nefti nəql olunub
Over 160 million barrels of oil transported through Türkiye via BTC pipeline
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