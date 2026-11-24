Милойко Спаич: Азербайджанские инвестиции в Монтенегро положительно влияют на экономику страны
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 12:41
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан осуществляет крупные инвестиции в Монтенегро, которые положительно влияют на экономику страны.
Как передает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Монтенегро Милойко Спаич.
На встрече также было отмечено наличие возможностей для дальнейшего расширения инвестиционных проектов, реализуемых Азербайджаном в Монтенегро.
Коснувшись вопроса взаимного туристического потока, Милойко Спаич отметил, что многочисленные азербайджанские туристы чувствуют себя комфортно в Монтенегро, а туристы из Монтенегро – в Азербайджане.
Miloyko Spayiç: Azərbaycanın sərmayələri Monteneqro iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərib
Milojko Spajic: Azerbaijani investments have a positive impact on Montenegro's economy
Последние новости
13:27
ЕБРР покроет до 70% рисков по кредитам молодым предпринимателям в АзербайджанеФинансы
13:22
Эрдоган: Развевающийся в Карабахе азербайджанский флаг - источник гордости для ТурцииВ регионе
13:14
ЦБА разрабатывает методологическое руководство по управлению ИИИКТ
13:05
По БТД через Турцию транспортирован 161 млн баррелей нефтиЭнергетика
13:05
В Сумгайытском промпарке будут производить теплоизоляционные стеклопакетыПромышленность
13:05
В Сербии ученик устроил стрельбу в училище, двое раненыДругие страны
13:03
Фото
Сторонники независимости Новой Каледонии требуют прекратить кампанию по привлечению переселенцевВнешняя политика
13:02
Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждениеИнфраструктура
12:49
Кобахидзе: 10-летний испытательный срок обесценивает членство в ЕСВ регионе