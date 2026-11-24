Азербайджан осуществляет крупные инвестиции в Монтенегро, которые положительно влияют на экономику страны.

Как передает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Монтенегро Милойко Спаич.

На встрече также было отмечено наличие возможностей для дальнейшего расширения инвестиционных проектов, реализуемых Азербайджаном в Монтенегро.

Коснувшись вопроса взаимного туристического потока, Милойко Спаич отметил, что многочисленные азербайджанские туристы чувствуют себя комфортно в Монтенегро, а туристы из Монтенегро – в Азербайджане.