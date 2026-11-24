Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) концентрирует свое внимание на поддержке широкого частного сектора, в том числе малого бизнеса и молодежного предпринимательства, считая их определяющим фактором диверсификации и устойчивого развития экономики Азербайджана.

Об этом сообщил Report директор ЕБРР по Кавказу Томас Кайрис (Tomas Kairys).

"Азербайджан является крайне значимой страной операций для ЕБРР. Наш инвестиционный портфель составляет свыше 3,8 млрд евро, реализовано более 200 проектов. Мы ведем здесь масштабную деятельность и на данном этапе сосредоточены на частном секторе. Мы сотрудничаем с крупными корпорациями, однако параллельно начинаем взаимодействовать с более широким частным сектором: малыми предприятиями, молодежью, женщинами в бизнесе. Мы убеждены, что диверсификация экономики и устойчивое развитие составляют фундамент по-настоящему эффективно работающей экономики", - заявил Т. Кайрис.

Касаясь запуска программы "Молодежь в бизнесе" (YinB), он подчеркнул, что ее ценность состоит в консолидации усилий молодых предпринимателей, банковской отрасли, государственных структур и Европейского союза ради содействия старту и развитию малого бизнеса. С этой целью банк разработал специальный пакет стимулирующих мер, адресованный как финансовым институтам, так и начинающим предпринимателям. Как отметил представитель ЕБРР, программа нацелена не только на расширение доступа к финансовым ресурсам, но и на устранение нефинансовых препятствий посредством консалтинговой поддержки и обучения.

"Реализуя программу "Молодежь в бизнесе", мы стремимся не просто выделить средства для последующего кредитования. Речь также идет о том, чтобы предоставить практические рекомендации по управлению бизнесом и сопровождать их на всех этапах создания собственного дела. В долгосрочной перспективе, когда эти предприниматели достигнут успеха, они сформируют костяк экономики", - указал Т. Кайрис.

Он дополнил, что воплощение данной инициативы обеспечивает обоюдную выгоду для всех участников рынка: начинающие бизнесмены перенимают передовой опыт, а банки-партнеры в Азербайджане наращивают свою клиентскую базу.

"С моей точки зрения, это беспроигрышная ситуация для экономики, для нас и для Азербайджана", - подчеркнул директор ЕБРР по Кавказу.