Азербайджан в январе-октябре 2026 года посетили 2 млн 80,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 195 стран, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среди прибывших преобладали граждане России (26,6%), Турции (19,4%), Ирана (7,6%) и Грузии (4,9%). Мужчины составили 66,8% от общего числа прибывших, женщины - 33,2%.

При этом число прибывших из стран ЕС выросло на 9,9% (111,5 тыс. человек), стран СНГ - на 5,5% (781,4 тыс. человек), тогда как из стран Персидского залива снизилось на 31,5% (241,6 тыс. человек), из других стран - сократилось на 3,1% (946,3 тыс. человек).

73,6% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 25,1% - железнодорожным и автомобильным, а 1,3% - морским транспортом.

Общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны за последний год, сократилось на 1,9% (1 млн 740,4 тыс. человек). 43,7% наших граждан выехали в Турцию (на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 14,6% - в Россию (на 1,9% меньше), 13,2% - в Грузию (на 19,2% больше), 4,9% - в Иран (на 47,9% меньше), 23,6% - в другие страны (на 1,1% меньше). 64,3% выехавших составили мужчины, 35,7%- женщины.

За 10 месяцев 69,9% граждан, выехавших в зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,1% - железнодорожным и автомобильным, 2% - морским транспортом.