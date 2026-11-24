Украина и Германия создадут совместное производство украинских разведывательных беспилотников для украинских Сил обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины, в Берлине министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Германии Борис Писториус подписали имплементационное соглашение о реализации нового совместного проекта в сфере оборонного производства.

В рамках соглашения украинская и немецкая компании создадут совместное предприятие в Германии. В 2027 году на нем планируется произвести несколько тысяч украинских беспилотников для тактической разведки и наблюдения.

Немецкая сторона будет финансировать производство, создание производственных мощностей и дальнейшую поддержку проекта. Также предусмотрена возможность последующего увеличения объемов поставок для Сил обороны Украины.

В настоящее время Украина реализует 11 проектов по совместному оборонному производству со странами-партнерами. После сегодняшнего подписания соглашения их число достигнет 12, шесть из которых будут реализовываться совместно с Германией.