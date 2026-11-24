Милли Меджлис (ММ) утвердил в третьем чтении законопроект об уточнении правового содержания обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг в Азербайджане и обеспечении принципа правовой определенности.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в закон "О телекоммуникации" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Формулировки "стандарты, нормы и правила" и "стандарты телекоммуникационных услуг" не позволяют однозначно определить круг конкретных и обязательных требований, которые должны соблюдаться при оказании телекоммуникационных услуг. В отличие от них понятие "показатели качества" содержит измеримые и проверяемые критерии, определяющие уровень качества услуги, и более точно отражает предмет регулирования.

Утвержденные решением Коллегии Министерства цифрового развития и транспорта от 21 декабря 2023 года "Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, в том числе интернет-услуг" определяют конкретные показатели качества, которые должны обеспечиваться. Эти показатели, содержащие основные критерии для измерения и оценки качества услуг, выступают в качестве обязательных требований к деятельности операторов и провайдеров.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в последнем чтении.