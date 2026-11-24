Азербайджан присоединяется к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, Азербайджан присоединяется с заявлениями и оговорками к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, подписанной 18 марта 1970 года в Гааге.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в одном чтении.