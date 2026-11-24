ММ принял Конвенцию о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам
Милли Меджлис
- 24 ноября, 2026
- 12:07
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Азербайджан присоединяется к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно документу, Азербайджан присоединяется с заявлениями и оговорками к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам, подписанной 18 марта 1970 года в Гааге.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
Mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiya ratifikasiya edilib
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