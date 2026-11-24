Академия общественной безопасности и полиции МВД Грузии и Полицейская академия МВД Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на грузинское ведомство.

Документ предусматривает проведение совместных образовательных и профессиональных мероприятий, обмен передовым опытом и укрепление сотрудничества в сфере подготовки кадров.