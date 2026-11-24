Полицейские академии Азербайджана и Грузии расширяют сотрудничество
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 12:02
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Академия общественной безопасности и полиции МВД Грузии и Полицейская академия МВД Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на грузинское ведомство.
Документ предусматривает проведение совместных образовательных и профессиональных мероприятий, обмен передовым опытом и укрепление сотрудничества в сфере подготовки кадров.
Azərbaycan və Gürcüstanın polis akademiyaları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Police academies of Azerbaijan and Georgia expand cooperation
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