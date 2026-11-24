Azərbaycan və Gürcüstanın polis akademiyaları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Xarici siyasət
- 24 noyabr, 2026
- 11:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan və Gürcüstanın polis akademiyaları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Sənəd Gürcüstan DİN-in İctimai Təhlükəsizlik və Polis Akademiyası ilə Azərbaycan DİN-in Polis Akademiyası arasında imzalanıb.
Memorandum akademiyalar arasında birgə təhsil və peşə təşəbbüslərinin həyata keçirilməsini, qabaqcıl təcrübələrin mübadiləsini, həmçinin təhsil və peşə hazırlığı sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutur.
Полицейские академии Азербайджана и Грузии расширяют сотрудничество
Police academies of Azerbaijan and Georgia expand cooperation
Son xəbərlər
13:27
Serbiyada məktəbdə şagird atışma törədib, yaralananlar varDigər ölkələr
13:21
Nazim Süleymanov: "Sabah" "Barselona" ilə oyunda sürpriz edə bilər"Futbol
13:01
Tomas Kayris: "Azərbaycan EBRD üçün ən mühüm əməliyyat ölkəsi olaraq qalır" - EksklüzivMaliyyə
12:58
Türkiyə ərazisi ilə 10 ayda 161 milyon bareldən çox BTC nefti nəql olunubEnergetika
12:57
Həbsə alternativ cəzaların tətbiqi – cəmiyyət və dövlət üçün faydaları - AraşdırmaDaxili siyasət
12:52
Paşinyan bir sıra media nümayəndələrini məhkəməyə veribRegion
12:49
Ərdoğan: Qarabağda dalğalanan Azərbaycan bayrağı Türkiyənin də qürurudurRegion
12:48
AMB süni intellektin idarə olunması üçün metodoloji rəhbərlik hazırlayırİKT
12:46
Sumqayıt Sənaye Parkında istilik izolyasiyalı şüşə paketi istehsal olunacaqSənaye