Monteneqro Prezidenti gələn il Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 24 noyabr, 2026
- 11:52
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Monteneqro Prezidenti Yakov Milatoviç 2027-ci ildə Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Monteneqronun Baş naziri Miloyko Spayiçi qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bütün bunlar siyasi, iqtisadi, investisiya, həmçinin bir çox digər sahələrdə iki ölkənin əlaqələrinin inkişafında müsbət dinamikanın olduğunu və yaxşı nəticələrin əldə edildiyini göstərir.
Президент Монтенегро посетит Азербайджан в 2027 году
President of Montenegro to visit Azerbaijan next year
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