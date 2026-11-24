Mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiya ratifikasiya edilib
Milli Məclis
- 24 noyabr, 2026
- 11:58
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Azərbaycan "Mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiya"ya qoşulur.
"Report" xəbər verir ki, qanun layihəsi Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Sənədə əsasən, Azərbaycan 1970-ci il martın 18-də Haaqa şəhərində imzalanmış "Mülki və ya ticarət işləri üzrə xaricdə sübutların toplanması haqqında Konvensiya"ya bəyanatları və qeyd-şərtləri ilə qoşulur.
Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.
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