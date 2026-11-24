Telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət tələblərinin dəqiqləşdirilməsi qəbul edilib
- 24 noyabr, 2026
- 11:59
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Milli Məclis Azərbaycanda telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyətinə dair məcburi tələblərin hüquqi məzmununun dəqiqləşdirilməsi və hüquqi müəyyənlik prinsipinin təmin olunması haqqında layihəni son oxunuşda təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Telekommunikasiya haqqında" qanunda dəyişiklik layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.
Bildirilib ki, adıçəkilən qanunun 33.1.5-ci maddəsi operatorların telekommunikasiya xidmətlərini müəyyən edilmiş standart, norma və qaydalara uyğun keyfiyyətlə göstərməli olduğunu müəyyən edir.
Qeyd olunan müddəada işlədilən "standart, norma və qaydalar" və "telekommunikasiya xidmətlərinin standartları" ifadələri telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi zamanı riayət edilməli konkret və məcburi tələblərin dairəsini birmənalı müəyyən etməyə imkan vermədiyi halda, ondan fərqli olaraq "keyfiyyət göstəriciləri" anlayışı xidmətin keyfiyyət səviyyəsini müəyyən edən, ölçülə bilən və yoxlanıla bilən meyarları ehtiva edir və tənzimləmənin predmetini daha dəqiq əks etdirir.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Kollegiyasının 21 dekabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsi üzrə xidmətlərin, o cümlədən internet xidmətlərinin keyfiyyət göstəriciləri" telekommunikasiya xidmətlərinin göstərilməsi zamanı təmin edilməli konkret keyfiyyət göstəricilərini müəyyən edir və bu göstəricilər xidmətin keyfiyyətinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üçün əsas meyarları ehtiva etməklə operator və provayderlərin fəaliyyətinə münasibətdə məcburi tələblər kimi çıxış edir.
Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib