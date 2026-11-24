EBRD Cənubi Qafqazda gənc sahibkarlara təxminən 250 milyon avro vəsait ayıracaq - Eksklüziv
- 24 noyabr, 2026
- 12:08
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) 2032-ci ilə qədər Cənubi Qafqaz ölkələrində "Biznesdə gənclər" (YiB) proqramının həyata keçirilməsinə 250 milyon avroya qədər vəsait yönəltmək niyyətindədir.
Bu barədə "Report"a EBRD-in gender bərabərliyi və iqtisadi inklüzivlik üzrə direktoru Sonya Cordan-Kirvan (Sonia Jordan-Kirwan) məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, maliyyələşdirmə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 15 tərəfdaş bank vasitəsilə təqdim ediləcək: "Proqramın əsas diqqəti paytaxt regionlarından kənarda və iqtisadi cəhətdən daha az inkişaf etmiş zonalarda fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsinə yönəldilib".
S.Cordan-Kirvan bildirib ki, EBRD Azərbaycanda insan kapitalının gücləndirilməsinə, qadınların iqtisadiyyatın texniki və yüksək gəlirli sektorlarına cəlb olunmasına, o cümlədən Abşeron yarımadasından kənarda gənclər üçün yeni iş yerlərinin yaradılmasına yönəlmiş bir sıra təşəbbüslər həyata keçirir: "Bankın bu ölkədə strateji yanaşması regionlarda kiçik biznesə maliyyə dəstəyinin investisiya layihələrinə inteqrasiya olunmuş məsləhət proqramları və təlim tədbirləri ilə uzlaşdırılmasına əsaslanır".
Eyni zamanda, EBRD qadınların idarəetmə və texniki sahələrdə iştirakını məhdudlaşdıran gender bərabərsizliyinin və peşə seqreqasiyasının aradan qaldırılması üzrə təşəbbüsləri təşviq edir. Xüsusilə, o, Azərbaycan banklarından biri layihə həyata keçirir. Bunun sayəsində hər il təxminən 50 qadın sahibkar maliyyə, marketinq, liderlik və hüquq sahələrində (2022-ci ildən başlayaraq 200-dən çox iştirakçı təlimi başa vurub) biliklər əldə edir.
Korporativ seqmentdə bank bərabər imkanların təmin edilməsi üzrə tədbirlər planları tətbiq edir. Buna nümunə kimi EBRD-nin Azərbaycanda ilk inklüziv sövdələşməsi olan "Avrora" şirkətini (FMCG - "Fast-Moving Consumer Goods" distribyutoru və qida istehsalçısı) göstərmək olar.
Bundan başqa, bank genişmiqyaslı infrastruktur investisiyalarını regionlarda ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması ilə əlaqələndirir. Belə ki, Şəkidə dəyəri 91 milyon avro olan su təchizatı və tullantı sularının təmizlənməsi sistemlərinin modernləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində EBRD Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi üçün texniki yardım proqramını həyata keçirir. Bu təşəbbüslə su sahəsinin azı 60 əməkdaşı üçün təlim və təcrübə proqramları nəzərdə tutulur və bu halda iştirakçılar arasında qadınların payı 30 %-dən aşağı olmamalıdır.
Üstəlik, bank Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə gənc qadınların bu sahəyə cəlb edilməsinə yönəlmiş logistika sahəsində sertifikatlaşdırılmış təlim proqramı ("West and East Forward" təşəbbüsü çərçivəsində) yaradır. Eyni zamanda, energetika sahəsi üçün gənc mütəxəssislərin hazırlanması üzrə cari ilin fevral ayında başlamış 18 aylıq layihə həyata keçirilir.