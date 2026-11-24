Bakı–Şamaxı yolunda asfalt niyə dalğalanır?
- 24 noyabr, 2026
- 12:14
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Bakı–Şamaxı–Yevlax avtomobil yolunun Qobustan rayonu ərazisindən keçən hissəsində yaranan qabarma və çökmələr sürücüləri narahat edən məsələlərdəndir.
Bəs yolun asfalt örtüyünü yeniləməklə bu problemi həll etmək olmazmı?
Problem həqiqətən asfalt örtüyündədir, yoxsa gözlə görünməyən daha ciddi səbəblər var?
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) "Yolun Sözü" rubrikasının yeni buraxılışında süni intellekt əsaslı aparıcı AAYDA yolun bu vəziyyətə düşməsinin səbəblərini və problemin aradan qaldırılması üçün hazırlanmış yenidənqurma layihəsini maraqlı görüntülər və qrafik animasiyalarla izah edir.
Bəs yolun dayanıqlığını təmin etmək üçün hansı mühəndislik həlləri nəzərdə tutulur?
Ətraflı videomaterialda: