AMB rəsmisi: "Bankların birləşməsi kredit faizlərini artırmır"
- 24 noyabr, 2026
- 12:10
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Azərbaycanda iki bankın birləşməsi və yaxud bir bankın digər bir bankı əldə etməsi mütləq kredit faiz dərəcələrinin artması ilə nəticələnmir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev sektordakı konsolidasiyanın kreditləri bahalaşdıracağı ilə bağlı iddialara münasibət açıqlayarkən bildirib.
"Kredit faizləri maliyyələşmə dəyəri, borcalanın kredit riski və ya maliyyələşdirilən layihənin risk səviyyəsi, bankların əməliyyat səmərəliliyi kimi amillərin kombinasiyası ilə müəyyən edilir. Bu növ konsolidasiya sektordakı rəqabətin zəiflənməsinə deyil, bankların fəaliyyət səmərəliliyinin artmasına, əməliyyat xərclərinin azalmasına, borcalanların maliyyə resurslarına çıxışın daha da yaxşılaşdırmasına və birləşmədən sonra bankın maliyyə potensialını gücləndirməsinə, potensial olaraq daha rəqabətli kredit dərəcələri üçün şərait yaratmasına müsbət təsir edəcəyi gözlənilir", - deyə o qeyd edib.
Xatırladaq ki, bu günlərdə "Bank Respublika" ASC "Access Bank" QSC-ni alıb. Bundan əvvəl isə "Bank BTB"nin ASC aktiv və öhdəliklərini "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-yə ötürərək bank olmayan kredit təşkilatına çevrilib.