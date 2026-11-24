Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен направить до 250 млн евро на реализацию программы "Молодежь в бизнесе" (YiB) в странах Южного Кавказа в период до 2032 года.

Об этом сообщила Report директор ЕБРР по гендерному равенству и экономической инклюзии Соня Джордан-Кирван (Sonia Jordan-Kirwan).

По ее словам, финансирование будет предоставляться через 15 банков-партнеров, действующих в Азербайджане, Армении и Грузии. Ключевой фокус программы направлен на поддержку микро-, малых и средних предприятий (ММСП), функционирующих за пределами столичных регионов и в менее экономически развитых зонах.

Как подчеркнула С.Джордан-Кирван, ЕБРР осуществляет в Азербайджане целый ряд инициатив, ориентированных на укрепление человеческого капитала, привлечение женщин в технические и высокодоходные секторы экономики, а также формирование новых рабочих мест для молодежи вне Абшеронского полуострова.

"Стратегический подход банка в этой стране основывается на комбинации финансовой помощи малому бизнесу в регионах с консультационными программами и обучающими мероприятиями, интегрированными в инвестиционные проекты", -пояснила она.

Одновременно ЕБРР продвигает инициативы по устранению гендерного неравенства и профессиональной сегрегации, которые ограничивают участие женщин в управленческих и технических областях. В частности, совместно с одним из азербайджанских банков реализуется проект, благодаря которому порядка 50 женщин-предпринимателей ежегодно получают знания в сфере финансов, маркетинга, лидерства и права (начиная с 2022 года обучение завершили свыше 200 участниц). В корпоративном сегменте банк внедряет планы мероприятий по обеспечению равных возможностей - в качестве примера можно привести компанию Avrora (дистрибьютор FMCG -Fast-Moving Consumer Goods и производитель продовольствия), ставшую первой инклюзивной сделкой ЕБРР в Азербайджане.

Помимо этого, банк связывает масштабные инфраструктурные вложения с подготовкой квалифицированных специалистов в регионах. Так, в рамках проекта по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Шеки стоимостью 91 млн евро ЕБРР инициирует программу технического содействия для Государственного агентства водных ресурсов. Данная инициатива предусматривает обучение и стажировки как минимум для 60 работников водной отрасли, причем доля женщин среди участников должна быть не ниже 30%.

Кроме того, совместно с Государственным агентством по профессиональному образованию банк создает сертифицированную обучающую программу в области логистики (в рамках инициативы West and East Forward), направленную на привлечение молодых женщин в данную отрасль. Также реализуется 18-месячный проект, стартовавший в феврале текущего года, по подготовке молодых специалистов для энергетической сферы.