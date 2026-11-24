Милли Меджлис сегодня на пленарном заседании одобрил законопроект об утверждении обновленного соглашения по морскому блоку "Абшерон". Как сообщает Report, ранее документ был обсужден на заседании Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента. Законопроект предусматривает принятие и утверждение соглашения "О разведке, разработке и разделе продукции по морскому блоку "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря", а также разрешение на его реализацию.

Соглашение, заключенное между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1RSC Limited, было изменено и изложено в новой редакции.