В Польше состоится заседание комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X.

В заседании примут участие представители президента, премьер-министра, Министерства национальной обороны, Вооруженных сил и разведывательных служб. На заседании обсудят защиту польского воздушного пространства, а также поддержку НАТО в этом вопросе.

"Впереди нас ждут важные недели с точки зрения сотрудничества с США и НАТО, а также принятия решений стратегического значения. Мы хотим в полной мере воспользоваться поддержкой наших союзников", – добавил Косиняк-Камыш.