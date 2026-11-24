В Польше состоится заседание по вопросам национальной безопасности
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 12:02
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В Польше состоится заседание комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности.
Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X.
В заседании примут участие представители президента, премьер-министра, Министерства национальной обороны, Вооруженных сил и разведывательных служб. На заседании обсудят защиту польского воздушного пространства, а также поддержку НАТО в этом вопросе.
"Впереди нас ждут важные недели с точки зрения сотрудничества с США и НАТО, а также принятия решений стратегического значения. Мы хотим в полной мере воспользоваться поддержкой наших союзников", – добавил Косиняк-Камыш.
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