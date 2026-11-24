В Чехии поезд столкнулся с автобусом, трое пострадали
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 11:56
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В Чехии на железнодорожном переезде между станциями Остромерж и Смидары произошло столкновение поезда с автобусом.
Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.
Пострадали трое пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде, в котором было около 50 человек, не пострадал.
"По предварительным данным, пострадали три человека. Двое получили незначительные травмы, один – серьезные. Работы на этом участке приостановлены. Все подразделения IZS находятся на месте, включая пожарных железнодорожной администрации", - сообщил представитель полиции.
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