В Чехии на железнодорожном переезде между станциями Остромерж и Смидары произошло столкновение поезда с автобусом.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

Пострадали трое пассажиров автобуса. Никто из находившихся в поезде, в котором было около 50 человек, не пострадал.

"По предварительным данным, пострадали три человека. Двое получили незначительные травмы, один – серьезные. Работы на этом участке приостановлены. Все подразделения IZS находятся на месте, включая пожарных железнодорожной администрации", - сообщил представитель полиции.