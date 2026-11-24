Международная платежная компания Mastercard планирует внедрить инновации в сфере агентской торговли (Agentic Commerce) в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Mastercard в Турции и Азербайджане Онур Файдаджи на X Международном банковском форуме в Баку.

Он отметил, что главной темой форума являются технологии, инновации, доверие и устойчивость.

По мнению Файдаджи, масштабное внедрение технологий крайне затруднительно при отсутствии доверия:

"Для массового внедрения технологий прежде всего необходимы простота и удобство использования, легкий доступ для людей всех возрастов, а также скорость и надежность. Согласно результатам опросов пользователей финансовых услуг, 78 из 100 граждан ценят доверие больше, чем скорость. Кроме того, 91 из 100 человек, ранее пользовавшихся приложением с уязвимостями в системе безопасности, отказались от него из-за риска утечки личных данных".

Гендиректор подчеркнул, что параллельно с развитием искусственного интеллекта растут не только его позитивные возможности, но и уязвимости в сфере безопасности, мошенничество (fraud) и риски кибербезопасности.

Файдаджи подчеркнул, что расширение применения новых технологий и инноваций потребует увеличения инвестиций в сектор безопасности. Все необходимые шаги для повышения безопасности технологий будут предприняты совместно с регулирующим органом и банками.