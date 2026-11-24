Уголовное дело в отношении учредителя компании Vesta Construction Джейхуна Гулиева, обвиняемого в мошенничестве при продаже квартир, направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, расследование было начато после жалоб жителей Низаминского района Баку, которые длительное время не могли получить квартиры взамен снесенного жилья.

По данным следствия, Гулиев обманным путем получал деньги от граждан, обещая продать им квартиры и другую недвижимость в жилом комплексе My Home на улице Ш.Мирзоева, ранее уже проданные другим лицам.

Гулиеву предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Потерпевшими по делу признаны 172 человека.