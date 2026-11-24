В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) погибли 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в сообщении МВД ОАЭ в соцсетях.

К спасательным работам привлечены бригады скорой помощи и гражданской обороны.

Расследуются причины ДТП.