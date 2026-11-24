В ОАЭ в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 11 человек
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 12:23
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) погибли 11 человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в сообщении МВД ОАЭ в соцсетях.
К спасательным работам привлечены бригады скорой помощи и гражданской обороны.
Расследуются причины ДТП.
BƏƏ-də avtobus və yük maşınının toqquşması nəticəsində 11 nəfər ölüb
11 killed in collision between bus and truck in UAE
Последние новости
13:22
Эрдоган: Развевающийся в Карабахе азербайджанский флаг - источник гордости для ТурцииВ регионе
13:14
ЦБА разрабатывает методологическое руководство по управлению ИИИКТ
13:05
По БТД через Турцию транспортирован 161 млн баррелей нефтиЭнергетика
13:05
В Сумгайытском промпарке будут производить теплоизоляционные стеклопакетыПромышленность
13:05
В Сербии ученик устроил стрельбу в училище, двое раненыДругие страны
13:03
Фото
Сторонники независимости Новой Каледонии требуют прекратить кампанию по привлечению переселенцевВнешняя политика
13:02
Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждениеИнфраструктура
12:49
Кобахидзе: 10-летний испытательный срок обесценивает членство в ЕСВ регионе
12:48
Президент: Зангезурский коридор послужит возрождению исторического Шелкового путиВнешняя политика