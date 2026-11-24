Слияние двух банков или поглощение одного банка другим не обязательно влечет за собой повышение процентных ставок по кредитам.

Об этом заявил Report генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев, комментируя утверждения о том, что консолидация в банковском секторе приведет к удорожанию кредитов.

По его словам, процентные ставки по кредитам определяются совокупностью таких факторов, как объем финансирования, кредитный риск заемщика или уровень риска финансируемого проекта, а также операционная эффективность самих банков.

"Ожидается, что подобная консолидация не ослабит конкуренцию в секторе, а напротив - положительно скажется на повышении эффективности деятельности банков, снижении их операционных расходов, дальнейшем упрощении доступа заемщиков к финансовым ресурсам и укреплении финансового потенциала объединенной структуры. В перспективе это создаст условия для формирования еще более конкурентоспособных кредитных ставок", - отметил он.

Напомним, что 3 ноября Bank Respublika объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций AccessBank, акционеры которого вошли в состав акционеров Bank Respublika. Также ранее ОАО Bank BTB передало свои активы и обязательства ОАО "Международный банк Азербайджана" и преобразовалось в небанковскую кредитную организацию.