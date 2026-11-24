В Бакинском молодежном центре состоялась концертная программа "Праздник келагаи".

Как сообщает Report, вечер организовало Общественное объединение "Поэтический меджлис Мирварид Дилбази" при поддержке Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Республиканского объединения Профсоюза работников культуры.

Гостям была представлена выставка старинных и современных шелковых платков, экспонатов Дома-музея келагаи, декоративно-прикладных работ Гюллю Эльдар Томарлы, а также картин на национальную тематику художницы Гюльнары Мамедовой.

На мероприятии выступили директор Бакинского молодежного центра Наргиз Бабаева, председатель Поэтического меджлиса имени Мирварид Дилбази и директор Дома-музея келагаи Гюллю Эльдар Томарлы, заслуженный работник культуры Солмаз Косаева и другие гости.

В рамках концерта ашуги исполнили произведения, воспевающие этот головной убор. Участники также обсудили его значение в национально-культурном наследии Азербайджана.

Отметим, что 26 ноября в Азербайджане отмечается День келагаи. В этот день в 2014 году искусство изготовления азербайджанского келагаи было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.