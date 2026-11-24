BƏƏ-də avtobus və yük maşınının toqquşması nəticəsində 11 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2026
- 12:27
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Ras-əl-Xaymədə (BƏƏ) sərnişin avtobusu və yük maşınının toqquşması nəticəsində 11 nəfər ölüb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında deyilir.
Xilasetmə işlərinə təcili tibbi yardım və mülki müdafiə briqadaları cəlb olunub.
Yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.
В ОАЭ в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 11 человек
11 killed in collision between bus and truck in UAE
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