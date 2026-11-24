Развевающийся в Шуше, Физули, Лачыне азербайджанский флаг - источник гордости и для Турции.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Международного Кавказского конгресса, проходящего в Ыгдыре.

Эрдоган отметил, что открытие Зангезурского коридора не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и создаст новые возможности для развития связей между Турцией и тюркским миром.

"Турция на протяжении всей истории разделяла как горести, так и радости Кавказского региона. Черпая силу из нашей общей истории, мы хотим передать будущим поколениям регион, в котором царят мир и стабильность".

Эрдоган также отметил, что подписание с президентом Ильхамом Алиевым Шушинской декларации, основанной на концепции "Одна нация - два государства", позволило вывести отношения между двумя странами на уровень союзничества.